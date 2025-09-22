Трамп встретится с Зеленским 23 сентября

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт анонсировала встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке во вторник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на пресс-конференции в понедельник.

По словам Левитт, президент США примет участие в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где во вторник, 23 сентября, "выступит с важной речью".

"Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского Союза", – добавила она.

В МИД ранее подтвердили, что президент Владимир Зеленский будет присутствовать на неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке.

Сам Зеленский говорил, что во время встречи с Трампом хотел бы получить сигналы о том, "насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такими, как нам нужны", а также о санкциях против РФ.