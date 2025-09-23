У США затримали чоловіка, який світив лазерною указкою у вертоліт Трампа

Секретна служба США заарештувала чоловіка за підозрою в тому, що він спрямував лазерну указку на гелікоптер Marine One, на якому президент Дональд Трамп вилітав з Білого дому.

Про це повідомляє NBC News, інформує "Європейська правда".

Інцидент стався в суботу ввечері. Офіцер Секретної служби побачив чоловіка без сорочки, який "розмовляв сам із собою і голосно кричав".

"Через брак освітлення на тротуарі офіцер Сантьяго направив на (підозрюваного) свій ліхтарик для ретельнішого спостереження".

Підозрюваний "потім направив червоний лазерний промінь на обличчя офіцера Сантьяго, мабуть, щоб помститись".

Червоний лазерний промінь потрапив в очі офіцера Сантьяго і на мить дезорієнтував його.

Сантьяго підійшов до чоловіка, пізніше ідентифікованого як Джейкоб Семюель Вінклер, який "направив ту саму червону лазерну указку в бік Marine One і увімкнув червоний лазерний промінь".

За словами офіцера, чоловік знав, що це було "небезпечно для Marine One і всіх на борту". Як зазначено, "поведінка (підозрюваного) становила ризик сліпоти від спалаху і дезорієнтації пілота, особливо під час польоту на низьких висотах поруч з іншими вертольотами (паркової поліції США, морської піхоти США) і Вашингтонського монумента".

"Це поставило Marine One під загрозу зіткнення в повітрі", – йдеться в матеріалах суду.

Потім підозрюваний "став на коліна і почав говорити речі на кшталт: "Я повинен перепросити перед Дональдом Трампом" і "Я перепрошую перед Дональдом Трампом", – йдеться в повідомленні.

Слідчі заявили, що він також мав при собі ніж з фіксованим лезом.

Нагадаємо, нещодавно пасажирський літак Spirit Airlines Inc. пролетів занадто близько до літака Boeing 747, яким президент США Дональд Трамп летів до Лондона.

Перед тим літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час польоту до Болгарії змушений був приземлятися за паперовими картами через збої в роботі GPS, які вважають наслідком російського втручання.