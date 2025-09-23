В США задержали мужчину, который светил лазерной указкой в вертолет Трампа

Секретная служба США арестовала мужчину по подозрению в том, что он направил лазерную указку на вертолет Marine One, на котором президент Дональд Трамп вылетал из Белого дома.

Об этом сообщает NBC News, информирует "Европейская правда".

Инцидент произошел в субботу вечером. Офицер Секретной службы увидел мужчину без рубашки, который "разговаривал сам с собой и громко кричал".

"Из-за нехватки освещения на тротуаре офицер Сантьяго направил на (подозреваемого) свой фонарик для более тщательного наблюдения".

Подозреваемый "затем направил красный лазерный луч на лицо офицера Сантьяго, видимо, чтобы отомстить".

Красный лазерный луч попал в глаза офицера Сантьяго и на мгновение дезориентировал его.

Сантьяго подошел к мужчине, позже идентифицированному как Джейкоб Сэмюэль Уинклер, который "направил ту же красную лазерную указку в сторону Marine One и включил красный лазерный луч".

Офицер сказал, что мужчина знал, что это было "опасно для Marine One и всех на борту". Как указано, "поведение (подозреваемого) представляло риск слепоты от вспышки и дезориентации пилота, особенно во время полета на низких высотах рядом с другими вертолетами (парковой полиции США, морской пехоты США) и Вашингтонского монумента".

"Это поставило Marine One под угрозу столкновения в воздухе", – говорится в материалах суда.

Затем подозреваемый "стал на колени и начал говорить вещи вроде: "Я должен извиниться перед Дональдом Трампом" и "Я извиняюсь перед Дональдом Трампом", – говорится в сообщении.

Следователи заявили, что он также имел при себе нож с фиксированным лезвием.

Напомним, недавно пассажирский самолет Spirit Airlines Inc. пролетел слишком близко к самолету Boeing 747, которым президент США Дональд Трамп летел в Лондон.

Перед тем самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время полета в Болгарию вынужден был приземляться по бумажным картам из-за сбоев в работе GPS, которые считают следствием российского вмешательства.