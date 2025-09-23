Спецслужби Латвії проводять масштабні антитерористичні навчання

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії у вівторок, 23 вересня, проводить державні антитерористичні навчання з повним розгортанням сил – Dinaburg 2025.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Мета навчань – перевірити готовність відповідальних служб до реагування та взаємодії в різних регіонах Латвії.

Під час навчань Dinaburg 2025 представники відповідальних структур у максимально наближених до реальності умовах відпрацьовують заходи зі зниження наслідків терористичних атак і запобігання подальшим загрозам.

Ці дії передбачені Антитерористичним планом "Об'єкт", затвердженим Кабінетом міністрів Латвії 7 вересня 2021 року.

Згідно зі сценарієм, під час публічного заходу відбувається терористична атака, унаслідок якої є кілька постраждалих, а частина учасників захоплена в заручники.

Під час навчань служби перевіряють навички фільтрації осіб на місці події, затримання терористів, звільнення заручників, проведення слідчих дій та виконання інших елементів антитерористичної операції.

Цього року окремим елементом стане відпрацювання захисту та евакуації вищих державних посадових осіб в умовах терористичної загрози.

Уперше в навчаннях беруть участь представники багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, а також задіяні вертольоти CH-146 Griffon Королівських військово-повітряних сил Канади. Як міжнародні спостерігачі присутні представники Польщі.

У навчаннях залучені спецпідрозділи трьох латвійських структур: антитерористичний підрозділ OMEGA, спецпризначенці Збройних сил Латвії та спецпризначенці Державної прикордонної охорони Sigma.

Повідомляли також, що Польща та Швеція розпочали спільні навчання SNEX Gotland Sentry у Балтійському морі.

А у Фінляндії 22 вересня розпочались великі навчання Військово-повітряних сил.