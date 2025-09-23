Спецслужбы Латвии проводят масштабные антитеррористические учения

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии во вторник, 23 сентября, проводит государственные антитеррористические учения с полным развертыванием сил – Dinaburg 2025.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Цель учений – проверить готовность ответственных служб к реагированию и взаимодействию в различных регионах Латвии.

Во время учений Dinaburg 2025 представители ответственных структур в максимально приближенных к реальности условиях отрабатывают меры по снижению последствий террористических атак и предотвращения дальнейших угроз.

Эти действия предусмотрены Антитеррористическим планом "Объект", утвержденным Кабинетом министров Латвии 7 сентября 2021 года.

Согласно сценарию, во время публичного мероприятия происходит террористическая атака, в результате которой есть несколько пострадавших, а часть участников захвачена в заложники.

Во время учений службы проверяют навыки фильтрации лиц на месте происшествия, задержания террористов, освобождения заложников, проведения следственных действий и выполнения других элементов антитеррористической операции.

В этом году отдельным элементом станет отработка защиты и эвакуации высших государственных должностных лиц в условиях террористической угрозы.

Впервые в учениях принимают участие представители многонациональной бригады НАТО в Латвии, а также задействованы вертолеты CH-146 Griffon Королевских военно-воздушных сил Канады. В качестве международных наблюдателей присутствуют представители Польши.

В учениях задействованы спецподразделения трех латвийских структур: антитеррористическое подразделение OMEGA, спецназовцы Вооруженных сил Латвии и спецназовцы Государственной пограничной охраны Sigma.

Сообщалось также, что Польша и Швеция начали совместные учения SNEX Gotland Sentry в Балтийском море.

А в Финляндии 22 сентября начались крупные учения Военно-воздушных сил.