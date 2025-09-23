Президент Литви: сподіваюсь, США нарешті зрозуміють, що розмови з Росією не працюють

Президент Литви Гітанас Науседа висловив сподівання, що найближчим часом США нарешті переконаються в тому, що переговори з Росією не приносять результатів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського президента наводить LRT.

Науседа зазначив, що утримати Кремль від подальшої агресії в Україні можна лише шляхом надання Києву як військової, так і фінансової підтримки.

"Хотілося б, щоб Сполучені Штати, наш найбільший партнер, нарешті переконалися в неконструктивності Росії. Переконалися, що одними тільки розмовами, заклинаннями або доброю волею нічого не досягти", – заявив Науседа.

Він нагадав, що інші західні країни вже намагалися переконати російського лідера Владіміра Путіна за допомогою телефонних розмов, але марно.

"Багато західних лідерів намагалися переконати його телефонними розмовами, вмовляннями, спробами апелювати до якихось духовних речей, але, знаєте, там немає духовності, там є тільки голі інтереси і дуже жорстокі дії, і ми повинні зупинити ці дії", – підкреслив президент Литви.

Науседа додав, що йому не вистачає розуміння з боку найбільших країн НАТО, що амбіції Путіна – захоплення всієї України.

"Звичайно, ми будемо протистояти таким планам, і мені здається, що в найбільших країнах НАТО зростає розуміння того, що Путін не хоче миру і намагатиметься уникнути його за будь-яку ціну", – сказав він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп стверджує, що російська агресія проти України припиниться, якщо ціни на нафту впадуть і Росія втратить доходи від продажу енергоносіїв.

Президент США також вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські енергоресурси – як передумову для американських санкцій.