Президент Литвы: надеюсь, США наконец поймут, что разговоры с Россией не работают

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что в ближайшее время США наконец убедятся в том, что переговоры с Россией не приносят результатов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского президента приводит LRT.

Науседа отметил, что удержать Кремль от дальнейшей агрессии в Украине можно только путем предоставления Киеву как военной, так и финансовой поддержки.

"Хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты, наш крупнейший партнер, наконец убедились в неконструктивности России. Убедились, что одними только разговорами, заклинаниями или доброй волей ничего не достичь", – заявил Науседа.

Он напомнил, что другие западные страны уже пытались убедить российского лидера Владимира Путина с помощью телефонных разговоров, но тщетно.

"Многие западные лидеры пытались убедить его телефонными разговорами, уговорами, попытками апеллировать к каким-то духовным вещам, но, знаете, там нет духовности, там есть только голые интересы и очень жестокие действия, и мы должны остановить эти действия", – подчеркнул президент Литвы.

Науседа добавил, что ему не хватает понимания со стороны крупнейших стран НАТО, что амбиции Путина – захват всей Украины.

"Конечно, мы будем противостоять таким планам, и мне кажется, что в крупнейших странах НАТО растет понимание того, что Путин не хочет мира и будет пытаться избежать его любой ценой", – сказал он.

Как известно, президент США Дональд Трамп утверждает, что российская агрессия против Украины прекратится, если цены на нефть упадут и Россия потеряет доходы от продажи энергоносителей.

Президент США также требует от Европы полностью прекратить покупать российские энергоресурсы – как предпосылку для американских санкций.