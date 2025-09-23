Армія Литви отримала змогу швидше й ефективніше збивати ворожі дрони

Сейм Литви у вівторок, 23 вересня, схвалив поправки, що дають змогу армії оперативніше і простіше нейтралізувати дрони, які становлять загрозу повітряному простору країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Зміни до Закону про авіацію та Статуту застосування військової сили підтримали всі депутати, присутні в залі.

Міністерка оборони Довіле Шакалієне зазначила, що досі чинні правові акти та процедури не відповідали сучасним загрозам та їхньому мінливому характеру.

"Цією поправкою до Статуту застосування військової сили ми створюємо новий правовий механізм, щоб військову силу можна було оперативно використати проти безпілотників в обмежених зонах, якщо їхні польоти здійснюються з порушенням порядку, встановленого командувачем армії", – сказала вона.

Згідно зі змінами, за рішенням міністра оборони або уповноваженої ним особи військову силу можна буде застосовувати проти безпілотників у заборонених або обмежених зонах, якщо їхні польоти виконуються з порушенням встановлених умов, обмежень або порядку.

Раніше військові мали право застосовувати силу тільки проти літальних апаратів, що використовуються як зброя в заборонених зонах.

Як зазначили в Міноборони Литви, армія зможе гнучкіше й ефективніше реагувати на порушення повітряного простору безпілотниками і за необхідності застосовувати військову силу для нейтралізації загроз.

При цьому навіть за наявності правової бази військова сила не буде використовуватися у всіх випадках – тільки "за абсолютної військової необхідності, вживаючи всіх можливих запобіжних заходів, щоб уникнути серйозних наслідків для людей і майна".

Поправки до Закону про авіацію також передбачають механізм активації обмежувальних зон і процедури інформування в разі порушення повітряного простору.

Згідно з новими правилами, в обмежених зонах не зможуть літати цивільні літаки без спеціального дозволу.

Також вводиться обов'язок для пілотів використовувати радіозв'язок і транспондер під час польотів у неконтрольованому повітряному просторі.

Поправки підготовлені з урахуванням подій цього літа, коли в Литву вторглися два російські дрони "Гербера", один з яких ніс вибухівку.

Після інцидентів в Литві затвердили нову процедуру попередження населення у разі виявлення в повітряному просторі безпілотників.

Крім того, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія і Польща написали спільного листа до Єврокомісії із закликом виділити додаткове фінансування на охорону зовнішніх кордонів ЄС через загрозу дронів.