У Литві почнуть вмикати сирени у разі виявлення небезпечних БпЛА

У Литві затвердили нову процедуру попередження населення у разі виявлення в повітряному просторі країни безпілотників, що можуть становити загрозу.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Нова процедура передбачає, що у разі виявлення небезпечного безпілотника будуть розсилати сповіщення на телефони та вмикати сирени повітряної тривоги.

"Якщо до нас залетів дрон і встановлено, що він може нести вибухівку, може бути оголошений червоний рівень попередження", – розповів міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович.

Він зазначив, що у такому разі мешканці будуть отримувати сповіщення на телефони і також будуть вмикатися сирени повітряної тривоги.

Якщо ж військові визначать БпЛА як такий, що не становить безпосередньої загрози, буде оголошуватися жовтий рівень попередження.

Також оновлена процедура передбачає, що щоразу під час повітряних атак РФ проти України литовські служби будуть переходити у посилений моніторинг повітряного простору, на випадок появи "заблукалих" дронів над територією Литви.

Процедуру оновили після двох поспіль інцидентів, коли з території Білорусі у Литву залетіли російські БпЛА "Гербера". Один з них ніс 2 кг вибухівки.

Наприкінці серпня ударний безпілотник залетів і на територію Естонії, його вважають українським.

Також ініціювали поправки до законодавства, які спростять процедуру прийняття рішень про збиття небезпечних безпілотників.

Наприкінці серпня п'ять країн ЄС попросили Єврокомісію збільшити фінансування охорони кордонів через загрозу дронів.