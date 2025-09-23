Армия Литвы получила возможность быстрее и эффективнее сбивать вражеские дроны

Сейм Литвы во вторник, 23 сентября, одобрил поправки, позволяющие армии оперативно и проще нейтрализовать дроны, которые представляют угрозу воздушному пространству страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Изменения в Закон об авиации и Устава применения военной силы поддержали все депутаты, присутствующие в зале.

Министр обороны Довиле Шакалиене отметила, что до сих пор действующие правовые акты и процедуры не соответствовали современным угрозам и их изменчивому характеру.

"Этой поправкой к Уставу применения военной силы мы создаем новый правовой механизм, чтобы военную силу можно было оперативно использовать против беспилотников в ограниченных зонах, если их полеты осуществляются с нарушением порядка, установленного командующим армией", – сказала она.

Согласно изменениям, по решению министра обороны или уполномоченного им лица военную силу можно будет применять против беспилотников в запрещенных или ограниченных зонах, если их полеты выполняются с нарушением установленных условий, ограничений или порядка.

Ранее военные имели право применять силу только против летательных аппаратов, используемых как оружие в запрещенных зонах.

Как отметили в Минобороны Литвы, армия сможет более гибко и эффективно реагировать на нарушение воздушного пространства беспилотниками и при необходимости применять военную силу для нейтрализации угроз.

При этом даже при наличии правовой базы военная сила не будет использоваться во всех случаях – только "при абсолютной военной необходимости, принимая все возможные меры предосторожности, чтобы избежать серьезных последствий для людей и имущества".

Поправки к Закону об авиации также предусматривают механизм активации ограничительных зон и процедуры информирования в случае нарушения воздушного пространства.

Согласно новым правилам, в ограниченных зонах не смогут летать гражданские самолеты без специального разрешения.

Также вводится обязанность для пилотов использовать радиосвязь и транспондер во время полетов в неконтролируемом воздушном пространстве.

Поправки подготовлены с учетом событий этого лета, когда в Литву вторглись два российских дрона "Гербера", один из которых нес взрывчатку.

После инцидентов в Литве утвердили новую процедуру предупреждения населения в случае обнаружения в воздушном пространстве беспилотников.

Кроме того, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша написали совместное письмо в Еврокомиссию с призывом выделить дополнительное финансирование на охрану внешних границ ЕС из-за угрозы дронов.