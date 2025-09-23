Міністр оборони Швеції: маємо готуватись до воєнних часів

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про необхідність посилення підготовки до збройного конфлікту у зв'язку із загрозою з боку Росії.

Про це шведський міністр сказав в ході візиту до Берліна, його цитує Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Йонсон зазначив, що Росія масово озброюється, стає сильнішою у військовому плані, а також робить великі успіхи в галузі далекобійної зброї та електронної війни.

"Ми повинні прийняти нову європейську ментальність – від мислення про мир до готовності до воєнного часу", – підкреслив він.

Як одну з проблем Йонсон вказав на відмінності в оборонних інвестиціях серед країн-членів НАТО.

"Це не дуже добре. Я не хочу бачити фрагментації в оборонних інвестиціях. Ми також бачимо, що дедалі менше членів Альянсу беруть на себе тягар фінансової допомоги Україні", – додав він.

Як відомо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що світ наближається до Третьої світової війни.

Водночас президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що чим більше Росія провокуватиме НАТО, то вищий ризик серйозного конфлікту.