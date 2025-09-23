Министр обороны Швеции: должны готовиться к военным временам

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о необходимости усиления подготовки к вооруженному конфликту в связи с угрозой со стороны России.

Об этом шведский министр сказал в ходе визита в Берлин, его цитирует Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Йонсон отметил, что Россия массово вооружается, становится сильнее в военном плане, а также делает большие успехи в области дальнобойного оружия и электронной войны.

"Мы должны принять новую европейскую ментальность – от мышления о мире к готовности к военному времени", – подчеркнул он.

В качестве одной из проблем Йонсон указал на различия в оборонных инвестициях среди стран-членов НАТО.

"Это не очень хорошо. Я не хочу видеть фрагментации в оборонных инвестициях. Мы также видим, что все меньше членов Альянса берут на себя бремя финансовой помощи Украине", – добавил он.

Как известно, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает, что мир приближается к Третьей мировой войне.

В то же время президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что чем больше Россия будет провоцировать НАТО, тем выше риск серьезного конфликта.