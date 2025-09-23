Європарламент зберіг імунітет депутатки з Італії, яку хочуть судити в Угорщині

Комітет з правових питань Європейського парламенту у вівторок проголосував проти зняття імунітету з італійської депутатки Європарламенту від крайньої лівиці Іларії Саліс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Таємне голосування комітету Європарламенту, за словами депутатів, завершилося 13 голосами проти зняття імунітету із Саліс та 12 голосами "за".

Питання щодо імунітету італійської депутатки все ще буде винесене на розгляд всього Європарламенту, що складається з 720 членів – голосування очікується під час першого пленарного засідання у жовтні.

Речник угорського уряду Золтан Ковач назвав голосування "обурливим", звинувативши Європарламент у легітимізації "крайнього лівого тероризму". Він додав, що італійська депутатка "є небезпечною злочинницею, яка повинна сидіти у в'язниці".

Іларія Саліс була обрана депутаткою Європарламенту у 2024 році, перебуваючи в угорській в'язниці за звинуваченням в нападі на ультраправих демонстрантів у Будапешті в 2023 році та зв'язках з "антифашистською групою".

Вона заперечує свою провину, називаючи цю справу "політично вмотивованою".

Під час суду Саліс заводили до зали в кайданках на щиколотках і зап’ястках, прикріплених ланцюгом, – процедура, яку в Угорщині називають стандартною, але яка викликала широкий шок і обурення в Італії.

Жінку відпустили з-під домашнього арешту після того, як вона отримала імунітет депутата Європарламенту у 2024 році.