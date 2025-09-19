Глава МЗС Італії відповів Орбану: наша євродепутатка – не терористка

Італійська євродепутатка Іларія Саліс не є терористкою, заявив у п’ятницю глава МЗС Італії Антоніо Таяні після того, як прем’єр Угорщини Віктор Орбан згадав її, оголошуючи про намір Будапешта піти шляхом адміністрації Трампа і визнати антифашистський рух терористичною організацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило італійське агентство ANSA.

Саліс була звільнена з-під домашнього арешту в Угорщині, де її судили за нібито участь у нападі на ультраправих демонстрантів у лютому 2023 року, після того, як у червні 2024 року її обрали депутаткою Європарламенту від італійського альянсу "Зелені та Ліві".

Нібито нелюдські умови її утримання під час 16-місячного перебування у в’язниці в Угорщині спричинили протести в Італії.

Під час суду її також заводили до зали в кайданках на щиколотках і зап’ястках, прикріплених ланцюгом, – процедура, яку в Угорщині називають стандартною, але яка викликала широкий шок і обурення в Італії.

"Я не вважаю Саліс терористкою", – сказав Таяні, лідер правоцентристської партії Forza Italia.

"Її погляди дуже відрізняються від моїх, триває судовий процес за її участю, але я не думаю, що вона терористка", – додав він.

В інтерв’ю радіо Kossuth Орбан заявив, що антифашистський рух є "терористичною організацією" і натякнув на Саліс.

"Вони теж приїхали сюди, били невинних людей на вулиці, деяких забили до смерті, а потім вирушили до Брюсселя, щоб стати представниками Європарламенту і звідти повчати Угорщину верховенству права", – заявив Орбан.