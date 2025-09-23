Европарламент сохранил иммунитет депутата из Италии, которую хотят судить в Венгрии

Комитет по правовым вопросам Европейского парламента во вторник проголосовал против снятия иммунитета с итальянской депутатки Европарламента от крайне левых Иларии Салис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Тайное голосование комитета Европарламента, по словам депутатов, завершилось 13 голосами против снятия иммунитета с Салис и 12 голосами "за".

Вопрос об иммунитете итальянской депутатки все еще будет вынесен на рассмотрение всего Европарламента, состоящего из 720 членов – голосование ожидается во время первого пленарного заседания в октябре.

Спикер венгерского правительства Золтан Ковач назвал голосование "возмутительным", обвинив Европарламент в легитимизации "крайне левого терроризма". Он добавил, что итальянская депутат "является опасной преступницей, которая должна сидеть в тюрьме".

Илария Салис была избрана депутатом Европарламента в 2024 году, находясь в венгерской тюрьме по обвинению в нападении на ультраправых демонстрантов в Будапеште в 2023 году и связях с "антифашистской группой".

Она отрицает свою вину, называя это дело "политически мотивированным".

Во время суда Салис приводили в зал в наручниках на лодыжках и запястьях, соединенных цепью, – процедура, которую в Венгрии называют стандартной, но которая вызвала широкий шок и возмущение в Италии.

Женщину отпустили из-под домашнего ареста после того, как она получила иммунитет депутата Европарламента в 2024 году.