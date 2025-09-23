Глава МЗС Естонії: НАТО зберігає єдність, естонці можуть бути спокійні

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна сказав, що задоволений обговоренням порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами в НАТО у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Тсахкна прокоментував заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте після засідання Північноатлантичної ради, який сказав, що на кожен випадок російської провокації і порушення кордонів будуть реагувати відповідно.

За словами міністра закордонних справ Естонії, такого сигналу цілком достатньо, оскільки перш за все важливо продемонструвати єдність НАТО.

"Путін хоче посіяти розбрат між Європою і США, але йому це не вдалося. Проведення на наше прохання консультацій НАТО відповідно до статті 4 абсолютно очевидно підтверджує єдність Альянсу", – сказав він.

Тсахкна додав, що увага з боку всього світу дуже корисна для Естонії, оскільки вона показує, наскільки агресивною країною насправді є Росія.

"Найгірше було б заперечувати агресивність Росії і той факт, що вона діє не тільки в Україні, але і, в набагато ширшому сенсі, намагається зруйнувати архітектуру європейської безпеки. Ми отримали потужну підтримку в ООН. Жителі Естонії можуть бути спокійні", – вважає міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", Північноатлантична рада у вівторок зібралася на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору.

Це сталось після того, як російські винищувачі 19 вересня порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Під час засідання Радбезу ООН, скликаного через інцидент в Естонії, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.