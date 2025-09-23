Глава МИД Эстонии: НАТО сохраняет единство, эстонцы могут быть спокойны

Эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна сказал, что доволен обсуждением нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями в НАТО во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Тсахкна прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте после заседания Североатлантического совета, который сказал, что на каждый случай российской провокации и нарушения границ будут реагировать соответственно.

По словам министра иностранных дел Эстонии, такого сигнала вполне достаточно, поскольку прежде всего важно продемонстрировать единство НАТО.

"Путин хочет посеять раздор между Европой и США, но ему это не удалось. Проведение по нашей просьбе консультаций НАТО в соответствии со статьей 4 абсолютно очевидно подтверждает единство Альянса", – сказал он.

Тсахкна добавил, что внимание со стороны всего мира очень полезно для Эстонии, поскольку оно показывает, насколько агрессивной страной на самом деле является Россия.

"Хуже всего было бы отрицать агрессивность России и тот факт, что она действует не только в Украине, но и, в гораздо более широком смысле, пытается разрушить архитектуру европейской безопасности. Мы получили мощную поддержку в ООН. Жители Эстонии могут быть спокойны", – считает министр.

Как сообщала "Европейская правда", Североатлантический совет во вторник собрался по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора.

Это произошло после того, как российские истребители 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Во время заседания Совбеза ООН, созванного из-за инцидента в Эстонии, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готов ответить на нарушение своего воздушного пространства российскими военными самолетами.