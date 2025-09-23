Президент США Дональд Трамп поки не готовий говорити про участь США у гарантіях безпеки для України поруч з європейськими країнами "коаліції рішучих".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав 23 вересня у спілкуванні з пресою на початку зустрічі з президентом України на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Трампа запитали, чи готовий він надати Україні певні гарантії безпеки поруч з європейськими союзниками.

"Сподіваюся, ми зможемо про це говорити трохи згодом. Зараз ще трохи рано говорити про це", – сказав президент США.

Нагадаємо, в останньому засіданні "коаліції рішучих" на початку вересня брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

Трамп тоді прокоментував, що готовий допомагати у цьому.

Детальніше про підсумки зустрічі у Парижі – у статті Коаліція нерішучих. Які гарантії безпеки готують для України держави Європи та США