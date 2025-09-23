Президент США Дональд Трамп пока не готов говорить об участии США в гарантиях безопасности для Украины наряду с европейскими странами "коалиции решительных".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал 23 сентября в общении с прессой в начале встречи с президентом Украины на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трампа спросили, готов ли он предоставить Украине определенные гарантии безопасности вместе с европейскими союзниками.

"Надеюсь, мы сможем об этом говорить чуть позже. Сейчас еще немного рано говорить об этом", – сказал президент США.

Напомним, в последнем заседании "коалиции решительных" в начале сентября принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей мира. Лично присутствовали шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства на поддержку сил сдерживания.

Трамп тогда прокомментировал, что готов помогать в этом.

