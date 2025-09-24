Зеленский надеется, что Трамп убедит Орбана отказаться от энергоносителей РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана и убедить его искать альтернативы российским энергоресурсам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с прессой после встречи.

Зеленский сказал, что согласен с мнением Трампа о том, что Европа должна окончательно отказаться от покупки энергоресурсов у России.

"Мы провели достаточно длительную беседу с премьером Словакии. Я прекрасно понимаю сложности, связанные с логистикой доставки энергоресурсов в европейские страны. Они пытаются найти более дешевый способ... Но в конечном итоге им придется заплатить в десять раз больше, они будут платить своей независимостью – с Украиной это происходило в прошлом", – отметил Зеленский.

Он напомнил иностранным СМИ, что когда-то Россия предлагала Украине дешевый газ, но взамен пыталась "влиять на все".

"Я прекрасно понимаю Словакию. Они готовы искать альтернативные пути, это хорошая новость. Плохая новость – что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока не готов к этому. Но, думаю, вся Венгрия не должна платить за ошибку одного человека", – сказал президент Украины.

"Надеюсь, что президент США попытается решить этот вопрос. Он знает Орбана. Думаю, и лидеры европейских стран будут разговаривать с ним", – сказал Владимир Зеленский.

Трамп в последние дни неоднократно подчеркивал, что ожидает от стран Европы прекращения закупок российских энергоресурсов, потому что это "финансирование войны против самих себя".

В том числе Трамп сказал, что поговорит с Орбаном о покупке российской нефти.

В Будапеште заявляют, что не откажутся от российских энергоносителей, несмотря на требование президента США.

