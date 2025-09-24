Зеленский призвал Трампа не откладывать санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский поделился, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом призвал его не откладывать санкционное давление на Россию и, возможно, действовать "на шаг впереди" Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с прессой после встречи.

Президента спросили, верит ли он в возможность быстрого применения санкций со стороны США, и может ли это произойти быстрее, чем свои шаги предпримет Европа.

"Соединенные Штаты точно могут сделать сильные шаги, и мы бы очень хотели этого", – сказал Зеленский, и напомнил, что Трамп хотел бы, чтобы это были параллельные шаги США и европейских государств.

Зеленский поделился, что сказал Трампу о том, что США, возможно, стоит действовать "на шаг впереди" Европы, поскольку в ЕС из-за необходимости достигать согласия эти процессы требуют больше времени.

Он не ответил на уточняющий вопрос, согласился ли Трамп с этим мнением. "Смотрите, мы об этом говорим. Важно, что мы об этом говорим", – сказал Зеленский.

Трамп в последние дни неоднократно подчеркивал, что ожидает от стран Европы прекращения закупок российских энергоресурсов, потому что это "финансирование войны против самих себя".

В том числе Трамп сказал, что поговорит с Орбаном о покупке российской нефти.

В Будапеште заявляют, что не откажутся от российских энергоносителей, несмотря на требование президента США.

