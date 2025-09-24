У Британії перебої в аеропорту через невелику пожежу

У середу, 24 вересня, всі поїзди до аеропорту в Лондоні Станстед були скасовані або затримані через проблеми із сигналізацією та "невелику пожежу".

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Несправність сигналізаційної системи вплинула на роботу поїздів CrossCountry між Бірмінгемом Нью-Стріт і Станстедом, а також поїздів, що курсують між аеропортом і Лондоном-Ліверпуль-Стріт.

Представник аеропорту Станстед заявив, що невелика пожежа в Escape Lounge аеропорту також спричиняє затримки.

Частина аеропорту була закрита після того, як працівники ліквідували "невелику пожежу", яка спричинила "значне задимлення".

Fire in Stansted airport pic.twitter.com/e0dIRVabr9 – JS (@jamessheriv) September 24, 2025

За даними компанії National Rail, спостерігаються значні затримки на автомагістралях M11 і M25 в Ессексі, що може вплинути на пасажирів.

Цього ж дня писали, що аеропорт Берліна досі зіштовхується із затримками та скасуваннями рейсів після нещодавньої кібератаки на аеропорти Європейського Союзу.

Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA) заявило, що перебої в роботі аеропортів, які вплинули на автоматизовані системи реєстрації в останні дні, були спричинені атакою з використанням шкідливого ПЗ-вимагача.