Берлінський аеропорт досі зіштовхується з наслідками кібератаки

Аеропорт Берліна досі зіштовхується із затримками та скасуваннями рейсів після нещодавньої кібератаки на аеропорти Європейського Союзу.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Мандрівники в аеропорту Берліна повинні і надалі очікувати затримок, скасувань рейсів та тривалих очікувань у найближчі дні після кібератаки на ІТ-систему.

"Компанія повідомила нас, що може знадобитися ще кілька днів, перш ніж вони зможуть забезпечити функціонування системи. Це дуже прикро і стало для нас несподіванкою", – розповів представник аеропорту.

Поки що не зрозуміло, коли все повернеться до нормального стану.

"Ми рекомендуємо всім пасажирам перевірити у своїх авіакомпаній, чи відбудеться їхній рейс", – зазначив він.

Також пасажирам настійно рекомендується зареєструватися онлайн перед вильотом або скористатися послугою самореєстрації в терміналі, яку пропонують 19 авіакомпаній.

Масштабна кібератака сколихнула низку європейських аеропортів у суботу, 20 вересня. Вранці 22 вересня в аеропорту Брюсселя попросили авіалінії скасувати половину відправлень, запланованих на цей день.

Хто міг стояти за кібератакою, наразі не повідомляють.

Того ж дня, коли аеропорти отримали проблеми через кібератаку, в аеропорту Дубліна проводили евакуацію через, схоже, фальшиве "замінування".

Пізніше агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA) заявило, що перебої в роботі аеропортів, які вплинули на автоматизовані системи реєстрації в останні дні, були спричинені атакою з використанням шкідливого ПЗ-вимагача.