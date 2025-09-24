В Великобритании перебои в аэропорту из-за небольшого пожара

В среду, 24 сентября, все поезда до аэропорта в Лондоне "Станстед" были отменены или задержаны из-за проблем с сигнализацией и "небольшого пожара".

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Неисправность сигнализационной системы повлияла на работу поездов CrossCountry между Бирмингемом Нью-Стрит и Станстедом, а также поездов, курсирующих между аэропортом и Лондоном-Ливерпуль-Стрит.

Представитель аэропорта Станстед заявил, что небольшой пожар в Escape Lounge аэропорта также вызывает задержки.

Часть аэропорта была закрыта после того, как работники ликвидировали "небольшой пожар", который вызвал "значительное задымление".

Fire in Stansted airport pic.twitter.com/e0dIRVabr9 – JS (@jamessheriv) September 24, 2025

По данным компании National Rail, наблюдаются значительные задержки на автомагистралях M11 и M25 в Эссексе, что может повлиять на пассажиров.

В этот же день писали, что аэропорт Берлина до сих пор сталкивается с задержками и отменами рейсов после недавней кибератаки на аэропорты Европейского Союза.

Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) заявило, что перебои в работе аэропортов, которые повлияли на автоматизированные системы регистрации в последние дни, были вызваны атакой с использованием вредоносного ПО-вымогателя.