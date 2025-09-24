Укр Рус Eng

В Великобритании перебои в аэропорту из-за небольшого пожара

Новости — Среда, 24 сентября 2025, 10:35 — Уляна Кричковская

В среду, 24 сентября, все поезда до аэропорта в Лондоне "Станстед" были отменены или задержаны из-за проблем с сигнализацией и "небольшого пожара".

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Неисправность сигнализационной системы повлияла на работу поездов CrossCountry между Бирмингемом Нью-Стрит и Станстедом, а также поездов, курсирующих между аэропортом и Лондоном-Ливерпуль-Стрит.

Представитель аэропорта Станстед заявил, что небольшой пожар в Escape Lounge аэропорта также вызывает задержки.

Часть аэропорта была закрыта после того, как работники ликвидировали "небольшой пожар", который вызвал "значительное задымление".

По данным компании National Rail, наблюдаются значительные задержки на автомагистралях M11 и M25 в Эссексе, что может повлиять на пассажиров.

В этот же день писали, что аэропорт Берлина до сих пор сталкивается с задержками и отменами рейсов после недавней кибератаки на аэропорты Европейского Союза.

Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) заявило, что перебои в работе аэропортов, которые повлияли на автоматизированные системы регистрации в последние дни, были вызваны атакой с использованием вредоносного ПО-вымогателя.

