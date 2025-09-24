В Великобритании перебои в аэропорту из-за небольшого пожара
Новости — Среда, 24 сентября 2025, 10:35 —
В среду, 24 сентября, все поезда до аэропорта в Лондоне "Станстед" были отменены или задержаны из-за проблем с сигнализацией и "небольшого пожара".
Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".
Неисправность сигнализационной системы повлияла на работу поездов CrossCountry между Бирмингемом Нью-Стрит и Станстедом, а также поездов, курсирующих между аэропортом и Лондоном-Ливерпуль-Стрит.
Представитель аэропорта Станстед заявил, что небольшой пожар в Escape Lounge аэропорта также вызывает задержки.
Часть аэропорта была закрыта после того, как работники ликвидировали "небольшой пожар", который вызвал "значительное задымление".
Fire in Stansted airport pic.twitter.com/e0dIRVabr9– JS (@jamessheriv) September 24, 2025
По данным компании National Rail, наблюдаются значительные задержки на автомагистралях M11 и M25 в Эссексе, что может повлиять на пассажиров.
В этот же день писали, что аэропорт Берлина до сих пор сталкивается с задержками и отменами рейсов после недавней кибератаки на аэропорты Европейского Союза.
Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) заявило, что перебои в работе аэропортов, которые повлияли на автоматизированные системы регистрации в последние дни, были вызваны атакой с использованием вредоносного ПО-вымогателя.