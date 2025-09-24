Трамп похвалил храбрость Зеленского после Генассамблеи ООН

Американский президент Дональд Трамп выразил восхищение отважностью украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом написал Белый дом в соцсети Х, передает "Европейская правда".

После встречи Зеленского и Трампа на полях Генеральной ассамблеи ООН, Белый дом опубликовал восхищение американского лидера храбростью украинского президента.

"Он храбрый человек и ведет ожесточенную борьбу", – заявил Трамп.

Накануне президент США Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Стоит напомнить, что в феврале Трамп несколько раз назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

Впоследствии Трамп выразил удивление тем, что ранее несколько раз назвал президента Украины диктатором.