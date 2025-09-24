Мерц заявил о сложных временах, представляя рекордный оборонный бюджет

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна сталкивается с "одним из самых сложных этапов" в своей новейшей истории на фоне глобальных потрясений.

Заявление главы немецкого правительства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

В среду, 24 сентября, Мерц выступал в Бундестаге относительно предложенного его правительством бюджета на 2026 год, в котором предусмотрены рекордные расходы на оборону.

Напряженная международная обстановка была ключевой темой его выступления перед депутатами Бундестага.

Мерц заявил, что "все западное сообщество ценностей, возможно, стоит перед самым серьезным испытанием" на фоне конфликтов и торговых споров.

Как утверждает канцлер, нестабильность в вопросе безопасности имеет прямые последствия для немецкой экономики, которая ориентирована на глобальные рынки и зависит от мирового порядка, основанного на правилах.

"Только экономика, ориентированная на рост, сможет генерировать ресурсы, необходимые для финансирования инфраструктуры, проявления солидарности и обеспечения социальной безопасности в долгосрочной перспективе", – сказал Мерц.

В то же время он категорически отверг критику со стороны оппозиционных партий, что правительство намерено сократить систему социального обеспечения страны.

"Цель реформ, которые мы запускаем, – не разрушить государство всеобщего благосостояния, а сохранить его в том виде, в котором оно нам действительно нужно", – отметил Мерц.

Ранее СМИ сообщили, что Германия планирует заключить с компаниями Saab и Northrop Grumman контракт на сумму 1,2 млрд евро на оснащение своего парка Eurofighter оборудованием, необходимым для использования современных ракет для обнаружения и уничтожения наземных систем противовоздушной обороны.