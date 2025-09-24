У Польщі затримали 19-річного молодика за підозрою у підготовці теракту

У польському Ольштині співробітники Агентства внутрішньої безпеки виявили у квартирі зброю та вибухівку, у справі заарештували 19-річного чоловіка.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Через небезпечну знахідку з будинку було евакуйовано мешканців. Операція з вилучення вибухівки триває під наглядом окружної прокуратури Ольштина і може зайняти кілька годин.

За інформацією польського мовника, розслідування пов’язане зі справою трьох 19-річних чоловіків, затриманих ще перед літніми канікулами за підозрою у плануванні теракту в одній із середніх шкіл Ольштина.

Молодики начебто тренувалися на стрільбищах, збирали знання про виготовлення вибухових речовин і надихалися масовими вбивцями, зокрема Андерсом Брейвіком і Брендоном Таррантом.

За даними слідства, серед можливих цілей могли бути не лише школи, а й публічні заходи, зокрема паради ЛГБТ та паломницькі походи.

Цього ж дня у Франції учень поранив ножем вчителя музики, його заарештували незабаром після цього.

10 вересня у південному місті Антіб, що на Лазуровому узбережжі між Ніццою і Каннами, хлопець поранив ножем викладачку та ученицю у коледжі садівництва.

Юнак зайшов на територію навчального закладу, де раніше вчився, і поранив двох людей – 52-річну викладачку і 16-річну ученицю. Загрози для їхнього життя немає.