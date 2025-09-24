У Франції учень скоїв напад з ножем на вчителя

У середу, 24 вересня, у Франції учень поранив ножем вчителя музики, його заарештували незабаром після цього.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Вчителя музики поранив ножем в обличчя 14-річний учень під час уроку в середній школі на північному сході Франції. Правоохоронці заарештували його.

Після нападу вчитель був доставлений до лікарні.

Підозрюваний був заарештований незабаром після нападу. Спочатку він намагався втекти з місця події.

Як зазначається, підозрюваний поранив себе під час арешту і також був доставлений до місцевої лікарні.

Міністерка освіти Франції Елізабет Борн заявила, що для надання допомоги учням і персоналу було активовано підрозділ екстреного реагування.

Зауважимо, безпека у французьких школах є предметом інтенсивних дебатів останніми роками.

Нагадаємо, 10 вересня у південному місті Антіб, що на Лазуровому узбережжі між Ніццою і Каннами, хлопець поранив ножем викладачку та ученицю у коледжі садівництва.

Юнак зайшов на територію навчального закладу, де раніше вчився, і поранив двох людей – 52-річну викладачку і 16-річну ученицю. Загрози для їхнього життя немає.

Також повідомляли про затримання ще двох підлітків, які могли готувати ісламістський теракт – на додачу до хлопця, затриманого минулого тижня.