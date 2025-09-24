В Польше задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в подготовке теракта

В польском Ольштыне сотрудники Агентства внутренней безопасности обнаружили в квартире оружие и взрывчатку, по делу арестовали 19-летнего мужчину.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Из-за опасной находки из дома были эвакуированы жители. Операция по изъятию взрывчатки продолжается под надзором окружной прокуратуры Ольштына и может занять несколько часов.

По информации польского вещателя, расследование связано с делом трех 19-летних мужчин, задержанных еще перед летними каникулами по подозрению в планировании теракта в одной из средних школ Ольштына.

Молодые люди якобы тренировались на стрельбищах, собирали знания об изготовлении взрывчатых веществ и вдохновлялись массовыми убийцами, в частности Андерсом Брейвиком и Брендоном Таррантом.

По данным следствия, среди возможных целей могли быть не только школы, но и публичные мероприятия, в частности парады ЛГБТ и паломнические походы.

В этот же день во Франции ученик ранил ножом учителя музыки, его арестовали вскоре после этого.

10 сентября в южном городе Антиб, что на Лазурном берегу между Ниццей и Каннами, парень ранил ножом преподавательницу и ученицу в колледже садоводства.

Юноша зашел на территорию учебного заведения, где ранее учился, и ранил двух человек – 52-летнюю преподавательницу и 16-летнюю ученицу. Угрозы для их жизни нет.