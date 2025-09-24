В Польше двух финнов оштрафовали за проникновение в музей Аушвиц в состоянии опьянения

Двоих финнов задержали в музее Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме после того, как они незаконно проникли на территорию в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, охранники музея Аушвиц-Биркенау задержали 33-летних мужчин, которые незаконно проникли на территорию бывшего немецкого концентрационного лагеря.

По словам охранников, мужчинам было отказано во входе в музей незадолго до этого, поскольку он уже был закрыт.

Вскоре охранники заметили, что мужчины перелезли через ограду и незаконно проникли на территорию бывшего нацистского концентрационного и истребительного лагеря. Однако их быстро задержали.

Мужчины признали свою вину, прокурор окружной прокуратуры в Освенциме наложил на них штрафы в размере 1,5 тысячи злотых каждый.

Недавно генеральный прокурор Польши подал в Европейский парламент ходатайство о снятии иммунитета с одиозного евродепутата Гжегожа Брауна после его высказываний о концлагере Аушвиц.

Обвинения касаются также событий в Немецком историческом институте, где Браун сорвал лекцию о Холокосте, и нападения на директора больницы в 2022 году.

