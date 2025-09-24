Президент Литви: поки ЄС купує енергоресурси РФ, він фінансово лишається на її боці

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що поки ЄС купує енергоресурси в Росії, він, принаймні у фінансовому плані, більше на боці агресора, ніж України.

Про це Науседа сказав журналістам у Нью-Йорку, його цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Литовський президент зазначив, що ЄС закуповує у Росії близько 13% свого природного газу, а сума, яку він сплачує за цю нафту і газ, "перевищує всю підтримку, яку він надає Україні".

"Це означає, що Європа навіть не нейтральна і, по суті, у фінансовому плані, більше на боці Росії, ніж України. Звичайно, ми готові підтримувати Україну і застосовуємо санкції проти Росії, але ця непослідовність та інертність у закупівлях енергоносіїв у Росії повинні приводити всіх у відчай", – сказав він.

За словами Науседи, Литва показала всьому ЄС, як ефективно відмовитися від російської нафти і газу, і, якщо інші держави-члени цього не зроблять, вони продовжать підживлювати військову машину агресора.

"Ми зробили кроки, які зараз робить більшість країн ЄС, але їм потрібно робити це швидше, інакше ми будемо годувати російську військову машину власними грошима", – резюмував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив високими тарифами Індії та Китаю за купівлю російських енергоресурсів та очікує того ж від Європи.

Також він заявив, що перед американськими кроками чекає від країн Європи припинення закупівель російських енергоресурсів, тому що це "фінансування війни проти самих себе".

У тому числі Трамп сказав, що поговорить з угорським прем’єром Віктором Орбаном про купівлю російської нафти.

Президент України Володимир Зеленський поділився, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом закликав його не відкладати санкційний тиск на Росію, та, можливо, діяти "на крок попереду" Європи.