В Чехии вынесли приговор украинцам, которые стреляли из рогатки в грузовик и едва не вызвали ДТП

Суд чешского города Пльзень в среду признал двух украинцев виновными в создании опасной ситуации на дороге, когда те, как утверждает следствие, выстрелили из рогатки по грузовику.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Инцидент произошел еще в конце января на автомагистрали D5 в направлении из города Пльзень. По версии следствия, пассажир BMW во время обгона грузовика, вероятно, выстрелом из рогатки разбил боковое окно кабины.

На видео, снятом на бортовую камеру одного из водителей, видно, что BMW на уровне грузовика тормозит, далее из бокового окна пассажирского сиденья высунута голова, а затем от кабины грузовика отлетают осколки. Водитель BWM затем резко добавляет газ и уезжает.

Инцидент обошелся без травм, поскольку водитель грузовика безопасно остановился на обочине.

Прокуратура утверждала, что пассажир BMW – 28-летний Владимир Билыковский – выстрелил в грузовик из рогатки, чем создал риск серьезного ДТП, а водитель – 39-летний Виктор Рикель – своими маневрами сделал инцидент возможным.

Судья Вацлав Бурич признал обоих мужчин виновными в преступлении, которое ставит под угрозу общественную безопасность.

Рикель получил три года условного заключения с отсрочкой на четыре года, а также запрет садиться за руль на тот же срок. Беликовский, который стрелял в грузовик через открытое окно, получил такое же наказание, но с испытательным сроком на год дольше.

Хотя прокуратура просила не условный, а реальный приговор, судья решил назначить более мягкое наказание, поскольку ДТП так и не произошла.

Украинцы, в свою очередь, вины не признали и были возмущены решением суда. Они говорили в суде, что некоторые свидетели давали показания против них, потому что они украинцы. Приговор, однако, еще может быть обжалован.

Ранее стало известно, что в польском городе Сопот задержали 36-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в атаке на объект инфраструктуры – речь идет, в частности, об оборудовании местного водопровода.

Ранее в этом году польская прокуратура выдвинула обвинения двум гражданам Украины, которых подозревают в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года.