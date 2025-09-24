Президент Чехії: закривши очі на війну в Україні, ми розв’яжемо руки іншим агресорам

Президент Чехії Петр Павел заявив, що вторгнення Росії в Україну "значно змінило глобальну обстановку в галузі безпеки з моменту проведення останніх загальних дебатів рік тому", і світ не став безпечнішим, ніж минулого року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це чеський президент сказав в ході виступу на Генасамблеї ООН, його цитує The Guardian.

В ході виступу Павел зазначив, що Росія продовжує атакувати цивільне населення, інфраструктуру, іноземні дипломатичні місії, а останнім часом і країни НАТО.

Він попередив, що "Росія все ще прагне захопити українську територію і розширити свою сферу впливу, спираючись на підтримку Китаю, Ірану, Північної Кореї та інших країн, які допомагають їй обходити санкції і надають економічну або політичну підтримку".

За словами чеського президента, російська агресія "загрожує зруйнувати нашу систему управління, засновану на взаємній повазі, рівноправному партнерстві та правилах, яких ми всі дотримуємося".

"Те, що відбувається в Європі сьогодні, завтра може статися деінде за інших обставин, але під тим самим приводом. ... Закриваючи очі на Україну сьогодні, ми даємо зелене світло будь-якому майбутньому агресору в будь-якій точці світу", – підкреслив він.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країна стикається з "одним із найскладніших етапів" у своїй новітній історії на тлі глобальних потрясінь.

А міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що провокації Росії наближають Європу "до конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки".