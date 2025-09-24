Президент Чехии: закрыв глаза на войну в Украине, мы развяжем руки другим агрессорам

Президент Чехии Петр Павел заявил, что вторжение России в Украину "значительно изменило глобальную обстановку в области безопасности с момента проведения последних общих дебатов год назад", и мир не стал безопаснее, чем в прошлом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом чешский президент сказал в ходе выступления на Генассамблее ООН, его цитирует The Guardian.

В ходе выступления Павел отметил, что Россия продолжает атаковать гражданское население, инфраструктуру, иностранные дипломатические миссии, а в последнее время и страны НАТО.

Он предупредил, что "Россия все еще стремится захватить украинскую территорию и расширить свою сферу влияния, опираясь на поддержку Китая, Ирана, Северной Кореи и других стран, которые помогают ей обходить санкции и оказывают экономическую или политическую поддержку".

По словам чешского президента, российская агрессия "угрожает разрушить нашу систему управления, основанную на взаимном уважении, равноправном партнерстве и правилах, которых мы все придерживаемся".

"То, что происходит в Европе сегодня, завтра может произойти в другом месте при других обстоятельствах, но под тем же предлогом. ... Закрывая глаза на Украину сегодня, мы даем зеленый свет любому будущему агрессору в любой точке мира", – подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна сталкивается с "одним из самых сложных этапов" в своей новейшей истории на фоне глобальных потрясений.

А министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что провокации России приближают Европу "к конфликту больше, чем когда-либо за последние годы".