Міністерство оборони Фінляндії повідомило про кібератаку
Вебсайт Міністерства оборони Фінляндії напередодні став об'єктом кібератаки.
Як повідомляє "Європейська правда", про це відомство написало на Х.
За даними фінського Міноборони, він зазнав атаки типу "відмова в обслуговуванні", під час якої сайт перевантажений штучно створеною великою кількістю запитів.
Через деякий час атака припинилась, але через вжиті заходи безпеки користувачі можуть мати труднощі з доступом, додали у оборонному відомстві Фінляндії.
"Ми працюємо над якнайшвидшим вирішенням проблеми. Приносимо вибачення за спричинені незручності", – додали там.
Наразі невідомо, хто саме міг стояти за цією кібератакою.
Раніше повідомлялось, що системи реєстрації та посадки в низці європейських аеропортів стали жертвою кібератаки, найбільше постраждали аеропорти Берліна та Брюсселя.
У Британії у середу заявили про затримання підозрюваного у причетності до цієї масштабної кібератаки.