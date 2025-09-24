У Сполученому Королівстві заявили про затримання підозрюваного у причетності до машстабної кібератаки минулої п’ятниці, через яку у чотирьох європейських аеропортах не працювала електронна система реєстрації на рейси.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У середу поліція Британії оголосила про затримання першого підозрюваного у рамках розслідування кібератаки проти Collins Aerospace, компанії, що забезпечує роботу систем реєстрації на рейс у багатьох аеропортах.

У Національному агентстві з питань злочинності оголосили, що чоловіка віком за 40 років затримали ще у вівторок за підозрами у зловмисному використанні комп’ютерних систем, та згодом випустили з-під варти під певні умови.

Нагадаємо, через кібератаку низка європейських аеропортів – Лондона, Брюсселя та Берліна – у суботу, 20 вересня змушені були вручну реєструвати пасажирів на рейс, багато рейсів скасували або затримали.

Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA) повідомляло, що зловмисники застосували вірус-вимагач.

Вранці 22 вересня в аеропорту Брюсселя попросили авіалінії скасувати половину відправлень, запланованих на цей день. Аеропорт Берліна досі зіштовхується із затримками та скасуваннями рейсів, повідомляють, що на повноцінне відновлення роботи системи знадобиться ще кілька днів.



