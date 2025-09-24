Опозиція Туреччини переобрала лідера столичного осередку, усуненого судом

Головна опозиційна партія Туреччини, Республіканська народна партія (CHP), в середу переобрала голову партійного осередка в провінції Стамбул, якого суд усунув нібито через порушення під час голосування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Суд у Стамбулі раніше у вересні постановив визнати недійсним обрання Озгюра Челіка головою стамбульського осередку CHP через нібито підкуп делегатів, які голосували за нього.

У звʼязку з цим суд постановив відсторонити членів правління осередку Челіка як його голову і призначив його замісника.

У відповідь опозиційні депутати склали столи та стільці біля входу до штаб-квартири CHP в Стамбулі, щоб протестувати проти рішення суду, вступивши в протистояння з поліцією.

На зустрічі в середу CHP знову переобрала Челіка на посаду, звідки його усунув суд. Він подякував партійцям і сказав, що це – крок до того, аби Республіканська народна партія стала партією влади в Туреччині.

Турецька влада в останні місяці заарештувала або усунула з посад десятки опозиційних діячів, зокрема головного політичного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана та мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Там стверджують, що члени CHP причетні до корупції, тоді як опозиція називає дії проти себе спробою усунути виборчі загрози для Ердогана.