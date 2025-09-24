Оппозиция Турции переизбрала лидера столичной ячейки, отстраненного судом

Главная оппозиционная партия Турции, Республиканская народная партия (CHP), в среду переизбрала главу партийной ячейки в провинции Стамбул, которого суд отстранил якобы за нарушения во время голосования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Суд в Стамбуле ранее в сентябре постановил признать недействительным избрание Озгюра Челика председателем стамбульской ячейки CHP из-за якобы подкупа делегатов, голосовавших за него.

В связи с этим суд постановил отстранить членов правления ячейки Челика как его председателя и назначил его заместителя.

В ответ оппозиционные депутаты сложили столы и стулья у входа в штаб-квартиру CHP в Стамбуле, чтобы протестовать против решения суда, вступив в противостояние с полицией.

На встрече в среду CHP вновь переизбрала Челика на должность, с которой его отстранил суд. Он поблагодарил партийцев и сказал, что это – шаг к тому, чтобы Республиканская народная партия стала партией власти в Турции.

Турецкие власти в последние месяцы арестовали или отстранили от должностей десятки оппозиционных деятелей, в частности главного политического соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана и мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Там утверждают, что члены CHP причастны к коррупции, тогда как оппозиция называет действия против себя попыткой устранить избирательные угрозы для Эрдогана.