Оппозиция Турции переизбрала лидера столичной ячейки, отстраненного судом
Главная оппозиционная партия Турции, Республиканская народная партия (CHP), в среду переизбрала главу партийной ячейки в провинции Стамбул, которого суд отстранил якобы за нарушения во время голосования.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Суд в Стамбуле ранее в сентябре постановил признать недействительным избрание Озгюра Челика председателем стамбульской ячейки CHP из-за якобы подкупа делегатов, голосовавших за него.
В связи с этим суд постановил отстранить членов правления ячейки Челика как его председателя и назначил его заместителя.
В ответ оппозиционные депутаты сложили столы и стулья у входа в штаб-квартиру CHP в Стамбуле, чтобы протестовать против решения суда, вступив в противостояние с полицией.
На встрече в среду CHP вновь переизбрала Челика на должность, с которой его отстранил суд. Он поблагодарил партийцев и сказал, что это – шаг к тому, чтобы Республиканская народная партия стала партией власти в Турции.
Турецкие власти в последние месяцы арестовали или отстранили от должностей десятки оппозиционных деятелей, в частности главного политического соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана и мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Там утверждают, что члены CHP причастны к коррупции, тогда как оппозиция называет действия против себя попыткой устранить избирательные угрозы для Эрдогана.