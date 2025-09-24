Макрон не вважає, що НАТО має збивати російські літаки-порушники

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни НАТО повинні "посилити" свою реакцію у разі "нових провокацій" з боку Росії, зокрема в повітряному просторі Східної Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького президента наводить Le Figaro.

"Це означає, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше ", – пояснив він.

Водночас Макрон не вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн Альянсу.

Він переконаний, що у відповідь на ці "перевірки" російської армії "ми не маємо відкривати вогонь".

У контексті минулих провокацій РФ французький президент сказав, що "НАТО відреагувало пропорційно, зміцнивши свою оборону".

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявляв, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують його повітряний простір.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав "потужним сигналом" цю заяву американського президента.