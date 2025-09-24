Укр Рус Eng

Макрон не считает, что НАТО должен сбивать российские самолеты-нарушители

Новости — Среда, 24 сентября 2025, 20:01 — Ирина Кутелева

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны НАТО должны "усилить" свою реакцию в случае "новых провокаций" со стороны России, в частности в воздушном пространстве Восточной Европы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление французского президента приводит Le Figaro.

"Это означает, что если кто-то снова спровоцирует вас, вы должны ответить немного сильнее", – пояснил он.

В то же время Макрон не считает, что НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран Альянса.

Он убежден, что в ответ на эти "проверки" российской армии "мы не должны открывать огонь".

В контексте прошлых провокаций РФ французский президент сказал, что "НАТО отреагировало пропорционально, укрепив свою оборону".

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял, что НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают его воздушное пространство.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал"мощным сигналом" это заявление американского президента.

Макрон Франция Расширение НАТО
