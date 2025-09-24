Макрон не считает, что НАТО должен сбивать российские самолеты-нарушители

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны НАТО должны "усилить" свою реакцию в случае "новых провокаций" со стороны России, в частности в воздушном пространстве Восточной Европы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление французского президента приводит Le Figaro.

"Это означает, что если кто-то снова спровоцирует вас, вы должны ответить немного сильнее", – пояснил он.

В то же время Макрон не считает, что НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран Альянса.

Он убежден, что в ответ на эти "проверки" российской армии "мы не должны открывать огонь".

В контексте прошлых провокаций РФ французский президент сказал, что "НАТО отреагировало пропорционально, укрепив свою оборону".

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял, что НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают его воздушное пространство.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал"мощным сигналом" это заявление американского президента.