В ЕС призвали Сербию преследовать виновных в стрельбе в Косово

Европейский Союз ожидает от сербских властей ареста и привлечения к ответственности людей, ответственных за нападение в городе Банска на севере Косово два года назад.

Как пишет "Европейская правда", об этом представительство Европейского Союза в Косово сообщило в комментарии балканской службе "Радио Свобода".

Представительство ЕС в Приштине сообщило, что после инцидента в Банской в 2023 году передало Сербии просьбу косовских властей о взаимной правовой помощи в этом деле, но ответа от Белграда до сих пор не получено.

"Мы ожидаем, что власти Сербии арестуют и привлекут к ответственности лиц, находящихся на территории Сербии, с соответствующими обвинениями, перед судом Сербии", – говорится в заявлении.

Представительство также выразило обеспокоенность сообщениями об участии в демонстрациях в Сербии "лиц, которые, как утверждается, причастны к нападению в Банской".

Напомним, 24 сентября 2023 года в городе Банска, что в муниципалитете Звечаны на севере Косово, группа вооруженных сербов напала на полицейских. В результате один косовский правоохранитель погиб, также были убиты трое сербских нападавших.

Косово уже давно требует экстрадиции организатора нападения, Милана Радойчича – бизнесмена и ранее влиятельного политика среди сербского меньшинства Косово. После бегства в Сербию его ненадолго задержали, а затем отпустили.

Сам Радойчич признал, что руководил группой боевиков во время нападения, но настаивал на том, что действовал самостоятельно, без поддержки или согласия сербского правительства.

В деле о нападении в Банской фигурируют более 40 человек, а в апреле в Косово начали суд над тремя из них.