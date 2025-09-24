В ЕС призвали Сербию преследовать виновных в стрельбе в Косово
Европейский Союз ожидает от сербских властей ареста и привлечения к ответственности людей, ответственных за нападение в городе Банска на севере Косово два года назад.
Как пишет "Европейская правда", об этом представительство Европейского Союза в Косово сообщило в комментарии балканской службе "Радио Свобода".
Представительство ЕС в Приштине сообщило, что после инцидента в Банской в 2023 году передало Сербии просьбу косовских властей о взаимной правовой помощи в этом деле, но ответа от Белграда до сих пор не получено.
"Мы ожидаем, что власти Сербии арестуют и привлекут к ответственности лиц, находящихся на территории Сербии, с соответствующими обвинениями, перед судом Сербии", – говорится в заявлении.
Представительство также выразило обеспокоенность сообщениями об участии в демонстрациях в Сербии "лиц, которые, как утверждается, причастны к нападению в Банской".
Напомним, 24 сентября 2023 года в городе Банска, что в муниципалитете Звечаны на севере Косово, группа вооруженных сербов напала на полицейских. В результате один косовский правоохранитель погиб, также были убиты трое сербских нападавших.
Косово уже давно требует экстрадиции организатора нападения, Милана Радойчича – бизнесмена и ранее влиятельного политика среди сербского меньшинства Косово. После бегства в Сербию его ненадолго задержали, а затем отпустили.
Сам Радойчич признал, что руководил группой боевиков во время нападения, но настаивал на том, что действовал самостоятельно, без поддержки или согласия сербского правительства.
В деле о нападении в Банской фигурируют более 40 человек, а в апреле в Косово начали суд над тремя из них.