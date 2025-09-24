Макрон про заяву Трампа щодо України: важлива подія

Президент Франції Емманюель Макрон привітав останню заяву свого американського колеги Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що вона "посилає дуже чіткий сигнал".

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Le Figaro.

Макрон назвав появу заяву Трампа щодо того, що Україна має шанси відновити контроль над своєю територією, "важливою подією", оскільки Київ "потребує американського обладнання та підтримки".

"Це дуже чіткий сигнал від американського президента про те, що Росія, без сумніву, слабкіша і вразливіша, ніж багато хто вважає", – пояснив глава французької держави.

Він привітав "нове бачення" США щодо України. Макрон переконаний, що це "дасть змогу ще більше чинити опір і навіть відвоювати території".

На його думку, США відзначають "здатність української армії чинити опір" і "колективну здатність робити ще більше".

Як відомо, президент США Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас привітала заяву Трампа.

Однак, за даними ЗМІ, кілька посадовців і дипломатів ЄС висловили глибокий скептицизм щодо заяви Трампа.