Макрон о заявлении Трампа по Украине: важное событие

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал последнее заявление своего американского коллеги Дональда Трампа по Украине, отметив, что оно "посылает очень четкий сигнал".

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Le Figaro.

Макрон назвал появление заявление Трампа о том, что Украина имеет шансы восстановить контроль над своей территорией, "важным событием", поскольку Киев "нуждается в американском оборудовании и поддержке".

"Это очень четкий сигнал от американского президента о том, что Россия, без сомнения, слабее и уязвимее, чем многие считают", – пояснил глава французского государства.

Он приветствовал "новое видение" США в отношении Украины. Макрон убежден, что это "позволит еще больше сопротивляться и даже отвоевать территории".

По его мнению, США отмечают "способность украинской армии сопротивляться" и "коллективную способность делать еще больше".

Как известно, президент США Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас приветствовала заявление Трампа.

Однако, по данным СМИ, несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили глубокий скептицизм относительно заявления Трампа.