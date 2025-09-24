Макрон попередив президента Ірану, що до повернення санкцій ООН – "лічені години"

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з іранським візаві Масудом Пезешкіаном у середу закликав його виконати вимоги західних країн щодо ядерної програми Тегерана.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Макрон повторив позицію Франції та інших західних країн, згідно з якою "Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю", і нагадав про можливість повернення санкцій проти Тегерана на рівні ООН.

Він також назвав умови, які Іран повинен виконати щодо ядерної програми – повний доступ інспекторів МАГАТЕ, прозорість щодо запасів збагаченого урану і негайне відновлення переговорів.

"Угода все ще можлива. Залишились лічені години. Іран повинен відповісти на законні умови, які ми висунули. Заради безпеки регіону, заради стабільності у світі", – сказав французький президент.

За останній рік напруженість між Тегераном і Заходом значно зросла, особливо після того, як у червні Ізраїль і США здійснили повітряні удари по ключових іранських ядерних об'єктах.

Наприкінці серпня Британія, Німеччина та Франція, які є європейськими гарантами іранської "ядерної угоди", направили до Радбезу ООН листа про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.

Минулого тижня Рада безпеки ООН не ухвалила резолюцію про подальше призупинення санкцій, що відкрило шлях до їхнього повернення 28 вересня – після остаточного голосування, запланованого на п'ятницю.