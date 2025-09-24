Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с иранским визави Масудом Пезешкианом в среду призвал его выполнить требования западных стран по ядерной программе Тегерана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Макрон повторил позицию Франции и других западных стран, согласно которой "Иран никогда не должен получить ядерное оружие", и напомнил о возможности возвращения санкций против Тегерана на уровне ООН.

Он также назвал условия, которые Иран должен выполнить в отношении ядерной программы – полный доступ инспекторов МАГАТЭ, прозрачность в отношении запасов обогащенного урана и немедленное возобновление переговоров.

"Соглашение все еще возможно. Остались считанные часы. Иран должен ответить на законные условия, которые мы выдвинули. Ради безопасности региона, ради стабильности в мире", – сказал французский президент.

За последний год напряженность между Тегераном и Западом значительно возросла, особенно после того, как в июне Израиль и США нанесли воздушные удары по ключевым иранским ядерным объектам.

В конце августа Великобритания, Германия и Франция, которые являются европейскими гарантами иранского "ядерного соглашения", направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возвращения санкций против Ирана.

На прошлой неделе Совет безопасности ООН не принял резолюцию о дальнейшей приостановке санкций, что открыло путь к их возвращению 28 сентября – после окончательного голосования, запланированного на пятницу.