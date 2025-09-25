Президентка Єврокомісії підтвердила, що ЄС рухається до повної відмови від енергоресурсів РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що Європейський Союз зараз рухається до повної відмови від російських енергоресурсів – як і хоче президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю CNN.

Фон дер Ляєн навели останні слова Трампа, зокрема в промові на Генасамблеї ООН, про те, що Європа "фінансує війну проти себе ж", купуючи російські енергоресурси, та що це має припинитися.

Вона відповіла, що абсолютно погоджується такою оцінкою.

"Президент Трамп правий. Це неприйнятно, що через "чорний хід" російські енергоресурси "повертаються", – сказала президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що на момент початку повномасштабної війни у 2022 році Європа справді мала велику енергетичну залежність від Росії, і відтоді пройдено великий шлях.

"Путін відрізав нам газ. У нас була серйозна енергетична криза. І ми диверсифікували постачання, зробили масштабні інвестиції у відновлювальні джерела та ядерну енергетику – і позбулися залежності. Тож зараз ми майже позбулися російських енергоресурсів. І це правда – ми маємо завершити цю роботу і позбутися їх, тому що вони лише підживлюють війну Росії", – зазначила фон дер Ляєн.

"Просто цифра: ми зменшили присутність російських енергоресурсів у Європі на 80%... Але з того, що я бачу – СПГ повертається через "чорний хід". Тож ми накладемо санкції на СПГ, який надходить до Європи з Росії", – сказала вона.

Президентка Єврокомісії зауважила, що тим країнам, які досі продовжувати купувати російський СПГ і нафту, через 19-й пакет санкцій ЄС вже потрібно шукати альтернативи.

Нагадаємо, Дональд Трамп сказав, що поговорить з угорським прем’єром Віктором Орбаном про залежність Угорщини від російської нафти. У Будапешті намагаються пояснити, що "не можуть" зробити того, що хоче від них більша частина європейських партнерів і Трамп.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Дональд Трамп зможе вплинути на угорського прем’єра Віктора Орбана у цьому питанні.

