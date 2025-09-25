Президент Еврокомиссии подтвердила, что ЕС движется к полному отказу от энергоресурсов РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский Союз сейчас движется к полному отказу от российских энергоресурсов – как и хочет президент США Дональд Трамп.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью CNN.

Фон дер Ляйен привела последние слова Трампа, в частности в речи на Генассамблее ООН, о том, что Европа "финансирует войну против себя же", покупая российские энергоресурсы, и что это должно прекратиться.

Она ответила, что полностью согласна с такой оценкой.

"Президент Трамп прав. Это недопустимо, что через "черный ход" российские энергоресурсы "возвращаются", – сказала президент Еврокомиссии.

Она напомнила, что на момент начала полномасштабной войны в 2022 году Европа действительно имела большую энергетическую зависимость от России, и с тех пор пройден большой путь.

"Путин отрезал нам газ. У нас был серьезный энергетический кризис. И мы диверсифицировали поставки, сделали масштабные инвестиции в возобновляемые источники и ядерную энергетику – и избавились от зависимости. Поэтому сейчас мы почти избавились от российских энергоресурсов. И это правда – мы должны завершить эту работу и избавиться от них, потому что они только подпитывают войну России", – отметила фон дер Ляйен.

"Просто цифра: мы уменьшили присутствие российских энергоресурсов в Европе на 80%... Но из того, что я вижу – СПГ возвращается через "черный ход". Поэтому мы наложим санкции на СПГ, который поступает в Европу из России", – сказала она.

Президент Еврокомиссии отметила, что тем странам, которые до сих пор продолжают покупать российский СПГ и нефть, из-за 19-го пакета санкций ЕС уже нужно искать альтернативы.

Напомним, Дональд Трамп сказал, что поговорит с венгерским премьером Виктором Орбаном о зависимости Венгрии от российской нефти. В Будапеште пытаются объяснить, что "не могут" сделать то, что хочет от них большая часть европейских партнеров и Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп сможет повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана в этом вопросе.

