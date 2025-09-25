Один з аеропортів Данії знову закривали через невідомі БпЛА

Аеропорт данського міста Ольборг на деякий час закривали через присутність у повітряному просторі невідомих безпілотників.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Лише за два дні після того, як загадкові безпілотники заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло, подібний інцидент стався з аеропортом Ольборг на півночі Данії, що використовується для комерційних та військових рейсів.

Данська поліція повідомила вранці 25 вересня, що аеропорт Ольборга закривали приблизно на три години через присутність БпЛА поруч у повітряному просторі. У поліції зазначили, що апарати діяли "за схожим патером" з тим, як біля Копенгагена. Три рейси довелось спрямувати до інших аеропортів.

Поліція Північної Ютландії в коментарях ЗМІ повідомила, що біля Ольборга спостерігали більш як один БпЛА і вони літали з увімкненою підсвіткою. Перші апарати помітили о 21:44 24 вересня за місцевим часом, вони зникли приблизно о 00:54, на початку доби у четвер.

Тип апаратів встановити не вдалося, зокрема, невідомо, чи вони ідентичні тим, що літали біля аеропорту Копенгагена. Спроби "посадити" дрони зазнали невдачі, операторів теж не виявили.

"Поки рано казати, якою була мета і хто стоїть за цим", – зазначили у поліції.

Поліція Південної Ютландії повідомила, що якісь безпілотники спостерігали також біля невеликих аеропортів міст Есб’єрг, Сондерборг, Скридструп. В останньому, серед іншого, розташована одна з баз ВПС Данії.

У Збройних силах Данії повідомили, що надають підтримку поліції з розслідуванням, та утримались від інших коментарів.

Комісар національної поліції Торкільд Фогде зазначив, що за період з понеділка поліції багато разів повідомляли, що бачили якісь безпілотники. "Звісно, багато з цих повідомлень не стосуються діяльності, яка могла б зацікавити поліцію чи військових. Але деякі – цікавлять, і ті, що біля Ольборга, думаю, належать до них", – сказав він.

Нагадаємо, данська премʼєрка Метте Фредеріксен назвала події з аеропортом Копенгагена "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до цього може бути причетна Росія.