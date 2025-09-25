Новые неизвестные БПЛА в Дании летали вблизи военных объектов

Неизвестные беспилотники над Данией, которые заметили вечером-ночью 24-25 сентября, летали в районе расположения военных объектов.

Об этом сообщает TV2, пишет "Европейская правда".

Как уточняют, возле аэропорта Ольборга расположена база ВВС – основное место размещения транспортников C-130 Hercules и CL-604 Challenger. Также рядом – база элитного подразделения датских ССО Jægerkorps.

В районе города Скридструп в Южной Ютландии, где тоже заметили БПЛА, расположена база, где осуществляется техническое обслуживание датских истребителей F-16.

Группу беспилотников в этом регионе (Эсбьерг, Скридструп, Сондерборг) зафиксировали примерно в то же время, что и первые возле Ольборга – незадолго до 22:00.

TV2

Также выяснилось, что на один час закрывали аэропорт Биллунда. Полиция получила уведомление в 4:20 утра, но присутствие беспилотников не подтвердилось и аэропорт возобновил работу.

Дополнено: В полиции Центральной и Западной Ютландии сообщили, что присутствие какого-то беспилотника подтвердили также в Хольстебро, где базируется драгунский полк Ютландии – единственный полк датской армии, имеющий бронетанковый батальон. БПЛА летал там около 3:30.

Пока неизвестно, были это коптеры или беспилотники самолетного типа.

В связи с событиями министр обороны Троельс Лунд Поульсен и министр юстиции Петер Хуммельгорд скоро выйдут с экстренной пресс-конференцией.

Из-за перенаправления в другие аэропорты трех гражданских рейсов, которые должны были прибыть в Ольборг в часы закрытия воздушного пространства, SAS и KLM пришлось отменить два утренних рейса.

В целом на утро все аэропорты Дании функционируют в обычном режиме и проблем не ожидается.

Напомним, 25 сентября стало известно, что из-за неизвестных БПЛА на несколько часов закрыли аэропорт города Ольборг на севере Дании.

Перед этим поздно вечером 22 сентября загадочные беспилотники на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло. Датская премьер-министр Метте Фредериксен назвала эти события "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании" и не исключила, что к этому может быть причастна Россия.

В Норвегии после этого сообщили о задержании туриста из Азии, который летал дроном над историческим центром Осло. Впрочем, непонятно, был ли именно его аппарат единственной причиной остановки работы аэропорта.