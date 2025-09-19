Греція відновила процедуру екстрадиції молдовського олігарха Плахотнюка

Міністерство юстиції Греції скасувало своє рішення про призупинення екстрадиції молдовського олігарха Влада Плахотнюка.

Цю інформацію підтвердив молдовському виданню Newsmaker його адвокат Лучіан Рогак, пише "Європейська правда".

Рогак сказав, що влада Греції скасувала рішення про призупинення процедури екстрадиції "завдяки зусиллям і клопотанням" адвокатів Плахотнюка.

Генеральна прокуратура своєю чергою заявила, що процес екстрадиції відновили завдяки її зусиллям.

"Далі, за погодженням з грецькими органами влади, визначать спосіб і терміни передачі екстрадованого. Прокуратура продовжить вживати всіх необхідних законних заходів, щоб процедура екстрадиції пройшла відповідно до міжнародних норм і національного законодавства", – заявила прокуратура.

Влад Плахотнюк втік з Молдови в червні 2019 року. Його затримали у Греції 22 липня, коли він збирався вилетіти до Дубаю.

У Молдові проти Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома справами, найгучніша з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані Іланом Шором компанії отримав понад 40 млн доларів. Справу передали до суду у 2023 році. У лютому 2025 року його оголосили у розшук через Інтерпол.

17 вересня Мін'юст Греції призупинив екстрадицію олігарха-втікача до Молдови.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що влада поки не знає точної причини, її будуть уточнювати.

За інформацією Reuters, екстрадицію призупинили через те, що в Румунії розслідують справу про підробку документів, в якій фігурує Плахотнюк.